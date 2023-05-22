Поселок Краснооктябрьский в Курской области остался без электричества из-за обстрела ВСУ

Поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Роман Старовойт.
«В Глушковском районе со стороны Украины обстрелян посёлок Краснооктябрьский», — пишет губернатор.
В результате атаки ВСУ поселок остался без электроснабжения. Жители населенного пункта не пострадали. Аварийная бригада прибыла на место происшествия и уже приступила к восстановлению электросетей.
Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар из миномета по селу Хоромное Климовского района Брянской области.