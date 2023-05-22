МИД РФ: группа стран БРИКС сделала важные шаги для сотрудничества в сфере кибербезопасности

Группа стран БРИКС на заседании договорилась начать сотрудничество для противостояния кибератакам. Об этом сообщает МИД России.
Девятое заседание БРИКС состоялось 16-18 мая в городе Йоханнесбург ЮАР. Заседание было посвящено вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Страны БРИКС договорились совместными усилиями противостоять кибератакам. Первые шаги в данном направлении уже сделаны, сообщали в МИД РФ.
Вместе с этим «пятерка» стран договорились сотрудничать по проблематике международной информационной безопасности в ООН.
Ранее сообщалось, что встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Кейптауне 1 июня.