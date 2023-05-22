Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД РФ: группа стран БРИКС сделала важные шаги для сотрудничества в сфере кибербезопасности

Политика
МИД РФ: группа стран БРИКС сделала важные шаги для сотрудничества в сфере кибербезопасности

Группа стран БРИКС на заседании договорилась начать сотрудничество для противостояния кибератакам. Об этом сообщает МИД России.

Девятое заседание БРИКС состоялось 16-18 мая в городе Йоханнесбург ЮАР. Заседание было посвящено вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Страны БРИКС договорились совместными усилиями противостоять кибератакам. Первые шаги в данном направлении уже сделаны, сообщали в МИД РФ.

Вместе с этим «пятерка» стран договорились сотрудничать по проблематике международной информационной безопасности в ООН.

Ранее сообщалось, что встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Кейптауне 1 июня.
кибератаки брикс мид россии
Военкоры ФАН