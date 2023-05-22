Сын замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко публично отреагировал на смерть отца

15-ти летний сын умершего замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко Константин впервые отреагировал на смерть отца в социальных сетях.
На странице в социальной сети «ВКонтакте» 15-летний Константин Кучеренко заявил, что «папа был слишком молод, чтобы покинуть этот мир». Подросток также поблагодарил тех, кто написал ему слова благодарности, а недоброжелателям ответил, что у него был самый лучший отец.
Так же молодой человек призвал подписчиков ценить своих родных.
Ранее в Минобрнауки назвали дату и место прощания с Петром Кучеренко.