Премьер-министр Мишустин прибыл в Шанхай с официальным визитом

Глава правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Шанхай с официальным визитом. В Китае премьер-министр планирует посетить бизнес-форум и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
В Шанхае Мишустин примет участие в российско-китайском бизнес-форуме и побывает в НИИ нефтехимии Китайской национальной нефтехимической корпорации «Sinopec». У него запланированы встречи с лидером Поднебесной. Премьер-министр также встретится с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
Председатель Правительства РФ из Шанхая отправится в Пекин, где планирует встречи с Си Цзиньпином и премьером Государственного совета Ли Цяном. Ожидается, что по итогам визита будут подписаны ряд двухсторонних соглашений.
Мишустин впервые посещает Поднебесную с официальным визитом с момента вступления в должность главы правительства.
Ранее сообщалось, что Мишустин проведет переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине. Стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества в сферах экономики и торговли.