Премьер-министр Мишустин прибыл в Шанхай с официальным визитом

В Шанхае Мишустин примет участие в российско-китайском бизнес-форуме и побывает в НИИ нефтехимии Китайской национальной нефтехимической корпорации «Sinopec». У него запланированы встречи с лидером Поднебесной. Премьер-министр также встретится с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.