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В США взятие Артемовска назвали крупнейшим сражением со времен Второй Мировой войны

Армия
В США взятие Артемовска назвали крупнейшим сражением со времен Второй Мировой войны

Взятие Артемовска является победой России в крупнейшей битве со времен Второй Мировой войны. Потери Украины сокрушительные, хотя западные СМИ и не хотят признавать это, заявил экс-сенатор штата Вирджиния США Ричард Блэк.

«Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике», — подчеркнул Блэк.

Экс-сенатор отметил, что поражение подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского начать анонсированное контрнаступление, чтобы доказать наличие боевой мощи. По мнению Блэка разумнее со стороны украинского лидера было бы искать пути мира и прекращения кровопролитий.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцам «оркестра» во взятии Артемовска в ходе спецоперации на Украине не помогал практически никто.
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