В США взятие Артемовска назвали крупнейшим сражением со времен Второй Мировой войны

Экс-сенатор отметил, что поражение подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского начать анонсированное контрнаступление, чтобы доказать наличие боевой мощи. По мнению Блэка разумнее со стороны украинского лидера было бы искать пути мира и прекращения кровопролитий.