Взятие Артемовска является победой России в крупнейшей битве со времен Второй Мировой войны. Потери Украины сокрушительные, хотя западные СМИ и не хотят признавать это, заявил экс-сенатор штата Вирджиния США Ричард Блэк.
«Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике», — подчеркнул Блэк.
Экс-сенатор отметил, что поражение подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского начать анонсированное контрнаступление, чтобы доказать наличие боевой мощи. По мнению Блэка разумнее со стороны украинского лидера было бы искать пути мира и прекращения кровопролитий.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцам «оркестра» во взятии Артемовска в ходе спецоперации на Украине не помогал практически никто.