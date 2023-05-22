Нужен компромат на меня — берите Яну в заложницы: певица Алсу укрепила слухи об измене мужа

После долгого молчания, сегодня Алсу вышла на связь со своими подписчиками в социальных сетях. К их сожалению, певица не дала конкретных комментариев о распространяющихся слухах. Наоборот, девушка сказала, что у ее лучшей подруги Яны есть компромат на нее саму.