Нужен компромат на меня — берите Яну в заложницы: певица Алсу укрепила слухи об измене мужа

Фанаты обсуждают слухи о том, что муж певицы Алсу завел любовницу. Как сообщают в сети, Ян Абрамов поддался минутной слабости, и за спиной жены завел любовницу.
После долгого молчания, сегодня Алсу вышла на связь со своими подписчиками в социальных сетях. К их сожалению, певица не дала конкретных комментариев о распространяющихся слухах. Наоборот, девушка сказала, что у ее лучшей подруги Яны есть компромат на нее саму.
Поклонников такие новости совсем не порадовали, наоборот, только больше запутали. Ведь Алсу с мужем вместе уже 17 лет и ни разу не были замечены в публичных скандалах и выяснении отношений.
Ранее сотрудник ресторана пожилого свекра певицы Алсу украл у хозяина заведения более миллиона рублей.