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В США не рассматривают отмену санкций против главы минобороны Китая

Политика
В США не рассматривают отмену санкций против главы минобороны Китая

Вашингтон не рассматривает вероятность отмены санкций в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу для проведения встречи глав военных ведомств. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Нет, это не так», — рассказал Миллер о возможности отмены санкций против министра обороны КНР.

Перед этим президент США Джо Байден заявил, что правительство Соединенных Штатов будет рассматривать вероятность смягчения или отмены полной отмены санкций в отношении главы китайского оборонного ведомства в преддверии встречи последнего с главой Пентагона.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что принятие 11-го пакета антироссийских санкций потребует дополнительного времени.
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