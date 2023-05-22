В США не рассматривают отмену санкций против главы минобороны Китая

Вашингтон не рассматривает вероятность отмены санкций в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу для проведения встречи глав военных ведомств. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
«Нет, это не так», — рассказал Миллер о возможности отмены санкций против министра обороны КНР.
Перед этим президент США Джо Байден заявил, что правительство Соединенных Штатов будет рассматривать вероятность смягчения или отмены полной отмены санкций в отношении главы китайского оборонного ведомства в преддверии встречи последнего с главой Пентагона.
Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что принятие 11-го пакета антироссийских санкций потребует дополнительного времени.