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Он появился в сторис с большим букетом роз: балерина Волочкова похвасталась новым мужчиной

Шоу-бизнес
Он появился в сторис с большим букетом роз: балерина Волочкова похвасталась новым мужчиной

Все внимание вновь приковано к балерине Анастасии Волочковой. А все потому, что звезда балета показала своего нового потенциального возлюбленного в социальных сетях.

В личном блоге девушка показала, какой роскошный букет белых роз ей подарили после выступления в Кремле. Этим мужчиной оказался доктор Шадский.

Так же стало известно, что Анастасия Волочкова очень недовольна Сергеем Кузнецовым, бывшем возлюбленным, которого обвиняют в избиении новой жены. Артистка заявила, что искренне не понимает, почему внимание прессы, освещающей конфликт Кузнецова с его новой женой, оказалось сосредоточено на ней.
волочкова личная жизнь любовь
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