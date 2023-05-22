Он появился в сторис с большим букетом роз: балерина Волочкова похвасталась новым мужчиной

Все внимание вновь приковано к балерине Анастасии Волочковой. А все потому, что звезда балета показала своего нового потенциального возлюбленного в социальных сетях.
В личном блоге девушка показала, какой роскошный букет белых роз ей подарили после выступления в Кремле. Этим мужчиной оказался доктор Шадский.
Так же стало известно, что Анастасия Волочкова очень недовольна Сергеем Кузнецовым, бывшем возлюбленным, которого обвиняют в избиении новой жены. Артистка заявила, что искренне не понимает, почему внимание прессы, освещающей конфликт Кузнецова с его новой женой, оказалось сосредоточено на ней.