Он появился в сторис с большим букетом роз: балерина Волочкова похвасталась новым мужчиной

Так же стало известно, что Анастасия Волочкова очень недовольна Сергеем Кузнецовым, бывшем возлюбленным, которого обвиняют в избиении новой жены. Артистка заявила, что искренне не понимает, почему внимание прессы, освещающей конфликт Кузнецова с его новой женой, оказалось сосредоточено на ней.