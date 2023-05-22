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Президент Путин поручил Правительству РФ и Центробанку изучить ситуацию на ипотечном рынке

Общество
Президент Путин поручил Правительству РФ и Центробанку изучить ситуацию на ипотечном рынке

Правительство РФ совместно с Центральным банком проведут мониторинг ситуации на ипотечном рынке. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам, которое состоялась 11 апреля.

«При необходимости принимать дополнительные меры, направленные на поддержку ипотечного кредитования», — гласит документ, опубликованный на сайте Кремля.

Ответственными за исполнения поручения выбраны премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Доклад по результатам мониторинга они предоставят главе государства до 5 июня и далее каждый квартал.

Ранее президент Путин поручил кабмину уточнить механизмы промышленной ипотеки. Властям необходимо внести идеи по «промышленной реновации» до 1 июня.
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