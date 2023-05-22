Британский актер Рэй Стивенсон умер во время съемок в Италии на 59-м году жизни

На острове Искья артист принимал участие в съемках нового фильма режиссера Фрэнка Чиоты, как вдруг в субботу, 20 мая, он почувствовал себя плохо. Его в срочном порядке госпитализировали в местную больницу, состояние здоровья не улучшилось.