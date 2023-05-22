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Британский актер Рэй Стивенсон умер во время съемок в Италии на 59-м году жизни

Общество
Британский актер Рэй Стивенсон умер во время съемок в Италии на 59-м году жизни

Причину смерти 58-летнего британского актера Рея Стивенсона не раскрывают. Об этом сообщает газета La Repubblica.

На острове Искья артист принимал участие в съемках нового фильма режиссера Фрэнка Чиоты, как вдруг в субботу, 20 мая, он почувствовал себя плохо. Его в срочном порядке госпитализировали в местную больницу, состояние здоровья не улучшилось.

Официальные представители актера подтвердили факт его смерти.

Британский актер Стивенсон телезрителям запомнился ролями в фильмах и сериалах: «Рим», «Три мушкетера», «Декстер», «Викинги», «Медичи», «Дивергент», «Ирландец», «Книга Илая», а также в фильмах Marvel.

Ранее сообщалось, что актер из культового сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк скончался на 79-м году жизни.
Рей Стивенсон умер британский актер
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