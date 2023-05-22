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МВД объявило в розыск одного из участников нападения на Белгородскую область

Происшествия
МВД объявило в розыск одного из участников нападения на Белгородскую область

Правый радикал Алексей Левкин, предположительно, принимавший участие в сегодняшнем проникновении на территорию Белгородской области в составе украинской ДРГ, объявлен в розыск.

Соответствующая информация появилась в базе Министерства внутренних дел. При этом за что конкретно разыскивают неонациста, в настоящий момент не сообщается.

Сам Левкин — солист коллектива «М8Л8ТХ», название которого буквально переводится как «Молот Гитлера» и член одного из украинских нацбатов. В России он ранее уже обвинялся в убийствах, а также в осквернении мусульманских и еврейских захоронений.

Ранее полную хронику нападения украинской ДРГ на Белгородскую область публиковал ФАН.
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