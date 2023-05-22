МВД объявило в розыск одного из участников нападения на Белгородскую область

Правый радикал Алексей Левкин, предположительно, принимавший участие в сегодняшнем проникновении на территорию Белгородской области в составе украинской ДРГ, объявлен в розыск.
Соответствующая информация появилась в базе Министерства внутренних дел. При этом за что конкретно разыскивают неонациста, в настоящий момент не сообщается.
Сам Левкин — солист коллектива «М8Л8ТХ», название которого буквально переводится как «Молот Гитлера» и член одного из украинских нацбатов. В России он ранее уже обвинялся в убийствах, а также в осквернении мусульманских и еврейских захоронений.
Ранее полную хронику нападения украинской ДРГ на Белгородскую область публиковал ФАН.