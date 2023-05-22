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В Госдепе назвали сроки начала поставок истребителей F-16 на Украину

Политика
В Госдепе назвали сроки начала поставок истребителей F-16 на Украину

В Государственном департаменте США заявили, что поставка истребителей F-16 Киеву является приоритетом для Вашингтона. Так же в госдепе озвучили сроки реализации плана.

Передача Украине многофункциональных легких истребителей четвертого поколения стартует в предстоящие месяцы. Для США реализация плана по поставке Киеву самолетов является приоритетом, по мнению Госдепа.

При этом министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что передача истребителей-бомбардировщиков не сможет значительно повлиять на ход событий и улучшить положение Вооруженных сил Украины.

Ранее министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо заявил, что страна не намерена снабжать украинскую армию истребителями F-16 в обозримом будущем
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