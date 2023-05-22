Госдепартамент: США против нанесения ударов по территории России

Власти США ясно дали понять Киеву, что не поощряют нанесение ударов по целям за территориями «их земель», а так же на территории России. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
Администрация США заявляет, что никогда не призывала киевские власти наносить удары по территории России. Представитель американского МИД заявил, что решения о том, как и когда проводить военные операции, остаются за Киевом.
Ранее сообщалось, что американские элиты готовы сбросить Украину с «баланса». Избежать этого можно посредством повышения потолка госдолга, но решение по этому вопросу до сих пор не принято.