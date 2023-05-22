Праздничные мероприятия к 320-летию Петербурга обсудили на пресс-конференции в ТАСС

Петербург утвердил символику, с которой встретит свой 320-й день рождения. Это будет черный орел на желтом фоне. Под этой расцветкой во всех районах города пройдет более 200 мероприятий. О главных торжествах праздничной программы рассказали в ТАСС на пресс-конференции, посвященной юбилею города.