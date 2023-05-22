Праздничные мероприятия к 320-летию Петербурга обсудили на пресс-конференции в ТАСС

Петербург утвердил символику, с которой встретит свой 320-й день рождения. Это будет черный орел на желтом фоне. Под этой расцветкой во всех районах города пройдет более 200 мероприятий. О главных торжествах праздничной программы рассказали в ТАСС на пресс-конференции, посвященной юбилею города.
27 мая утром на Сенатской площади состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I, а в Петропавловском соборе возложат цветы к его могиле.
Празднования по традиции откроются на территории Петропавловской крепости. Там состоится торжественная церемония полуденного выстрела и пройдет праздничный концерт.
В Музее политической истории откроется выставка, посвященная 30-летию института Почетных граждан Петербурга, а на площади Островского начнется двухдневный фестиваль мороженого.
Вечером 27 мая на Дворцовой площади состоится ежегодный гала-концерт «Классика на Дворцовой» в котором примут участие 350 артистов. Это крупнейший в стране open-air классического искусства — национальное событие России 2023 года.
После концерта Дворцовый мост будет разведен под звуки живой музыки в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония» под руководством Фабио Мастранджело.
Празднования завершатся на стрелке Васильевского острова. В полночь там пройдет Петровский фестиваль огня. Пиротехническое шоу представят команды из разных стран: Китай, Киргизия, Азербайджан, Беларусь, Турция, Таджикистан.
28 мая в Приморском парке Победы состоится благотворительный забег «Бегом с дневником» в честь Дня города. В этот же день на «Газпром Арене» пройдет молодежный фестиваль «Петровские Ассамблеи 3.2.0».
Более 600 городских волонтеров примут участие в различных мероприятиях к 320-летию города, как на центральных, так и районных площадках.