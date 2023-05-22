Под Калугой психически нездоровый мужчина задушил знакомую и закопал ее тело

В Калужской области мужчина признался в убийстве своей знакомой и рассказал, где закопал ее тело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Согласно данным, женщина пропала осенью 2021 года. Весной 2023 года следователям стало известно о причастности к этому 38-летнего жителя Юхновского района.
По материалам уголовного дела, мужчина задушил жертву во время ссоры, после чего закопал ее в колее от колес сельскохозяйственной техники. Подозреваемый признал вину и в ходе следственного эксперимента указал на место, где спрятал труп.
Во время расследования выяснилось, что обвиняемый не мог контролировать свои действия в момент преступления, поскольку страдает психическим заболеванием.
Предположительно, суд согласится с тем, что фигуранту необходима психиатрическая помощь, и направит его в стационар специализированного типа для ее получения.
Ранее Верховный суд приговорил педофила из Костромы к пожизненному заключению.