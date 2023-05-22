Эрдоган потребовал поймать «террориста», разбившего окна «Турецкого дома» в США

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к американским властям с требованием срочно найти того, кто разбил окна «Турецкого дома» в Нью-Йорке. Об этом он сообщил во время выступления в Стамбуле перед избирателями.
Эрдоган отметил, что американские силы безопасности должны отыскать «террориста». По мнению лидера, Вашингтон обязан сделать для этого все необходимое.
Президент задался вопросом, как бы расценили США подобный инцидент, если бы он произошел в Турции. Глава государства призвал Вашингтон не забывать, что ему доверили безопасность «Турецкого дома».
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не собирается выполнять требования западных стран по вопросам введения антироссийских санкций.