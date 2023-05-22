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Российская теннисистка Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Страсбурге

Спорт
Российская теннисистка Павлюченкова вышла во второй круг турнира WTA в Страсбурге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Ангелину Габуеву и пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Страсбурге.

Павлюченкова одержала победу над Габуевой со счетом 6:3, 6:1. Матч между соотечественницами длился почти час.

В следующей игре Павлюченкова встретится с победительницей матча между польской представительницей Магдой Линетт и испанкой Кристиной Букшей. Они поборются за выход в четвертьфинал.

Турнир организован во Франции, в городе Страсбург. Суммарный призовой фонд турнира превышает 225 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев стал второй ракеткой мира после победы в турнире ATР в Риме. Он выиграл «Мастерс» на прошлой неделе. Трофей стал для него 20-м в профессиональной карьере и первым на грунте.
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