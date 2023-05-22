Премьер Венгрии Орбан заявил, что Катар готов стать посредником на переговорах по Украине

Катар готов стать посредником в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Доху.
Орбан указал, что Венгрия и Катар относятся к «лагерю мира». Обе страны стремятся разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем, отметил он.
Венгерский премьер подчеркнул, что страна заинтересована в скорейшем завершении российско-украинского конфликта. Доха готова сыграть посредническую роль в мирных переговорах между сторонами.
Ранее Орбан заявил, что считает конкурентность стран Запада в военной мощи предтечей новых конфликтов.