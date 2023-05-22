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Премьер Венгрии Орбан заявил, что Катар готов стать посредником на переговорах по Украине

Политика
Премьер Венгрии Орбан заявил, что Катар готов стать посредником на переговорах по Украине

Катар готов стать посредником в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Доху.

Орбан указал, что Венгрия и Катар относятся к «лагерю мира». Обе страны стремятся разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем, отметил он.

Венгерский премьер подчеркнул, что страна заинтересована в скорейшем завершении российско-украинского конфликта. Доха готова сыграть посредническую роль в мирных переговорах между сторонами.

Ранее Орбан заявил, что считает конкурентность стран Запада в военной мощи предтечей новых конфликтов.
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