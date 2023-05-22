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Вандалы надели маску клоуна на памятник Ленину в Краснодарском крае

Происшествия
Вандалы надели маску клоуна на памятник Ленину в Краснодарском крае

Правоохранители Краснодарского края разыскивают злоумышленников, которые осквернили памятник Владимиру Ленину, надев на него маску клоуна.

В региональном управлении МВД России сообщили, что вандалы надели клоунскую маску на памятник вождю пролетариата в селе Успенское. К постаменту также прикрепили табличку со словами «Убийца русского народа», рассказали в ведомстве.

«По данному факту в ОМВД по Успенскому району материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся специальные мероприятия направленные на установление злоумышленника», — добавили в УМВД.

Ранее жители украинского поселка Лисичево выступили против сноса памятнику советскому воину-освободителю.
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