Вандалы надели маску клоуна на памятник Ленину в Краснодарском крае

Правоохранители Краснодарского края разыскивают злоумышленников, которые осквернили памятник Владимиру Ленину, надев на него маску клоуна.
В региональном управлении МВД России сообщили, что вандалы надели клоунскую маску на памятник вождю пролетариата в селе Успенское. К постаменту также прикрепили табличку со словами «Убийца русского народа», рассказали в ведомстве.
«По данному факту в ОМВД по Успенскому району материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся специальные мероприятия направленные на установление злоумышленника», — добавили в УМВД.
Ранее жители украинского поселка Лисичево выступили против сноса памятнику советскому воину-освободителю.