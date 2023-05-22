Врач Машкова сообщила о риске заразиться ВИЧ во время нанесения татуировок

По словам эксперта, процесс нанесения изображения на кожу с помощью иглы не является полностью безопасным. Во время процедуры присутствует риск заразиться ВИЧ-инфекцией, а также гепатитом B и C. В настоящее время эта опасность невелика, потому как мастера пользуются одноразовыми инструментами.