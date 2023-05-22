Врач Машкова сообщила о риске заразиться ВИЧ во время нанесения татуировок

Врач-инфекционист Светлана Машкова перечислила опасные для здоровья последствия татуировок. Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, процесс нанесения изображения на кожу с помощью иглы не является полностью безопасным. Во время процедуры присутствует риск заразиться ВИЧ-инфекцией, а также гепатитом B и C. В настоящее время эта опасность невелика, потому как мастера пользуются одноразовыми инструментами.
При работе многоразовыми приспособлениями можно передать вирус простого герпеса и стафилококковое заболевание. Вирусы гепатита C, B и ВИЧ передаются с кровью зараженного клиента, попадая в кровоток здорового человека, объяснила специалист.
Важно обращать внимание на дезинфекцию кожи и использование мастером одноразовых маски и перчаток, резюмировала Машкова.
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