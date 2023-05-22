Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,7

Происшествия
В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,7

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло новое землетрясение магнитудой 4,7, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По сведениям ведомства, в 19:06 по московскому времени были зарегистрированы подземные толчки. Природная катаклизма случилась в районе Гексун провинции Кахраманмараш.

Эпицентр подземных толчков находится на глубине семи километров. О новых толчках информация не поступала.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2. Региональный филиал геофизической службы РАН зафиксировал ощутимое землетрясение на глубине в 22 километра.
землетрясение катаклизма турция
Военкоры ФАН