В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,7

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло новое землетрясение магнитудой 4,7, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По сведениям ведомства, в 19:06 по московскому времени были зарегистрированы подземные толчки. Природная катаклизма случилась в районе Гексун провинции Кахраманмараш.
Эпицентр подземных толчков находится на глубине семи километров. О новых толчках информация не поступала.
Ранее сообщалось, что в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2. Региональный филиал геофизической службы РАН зафиксировал ощутимое землетрясение на глубине в 22 километра.