Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в городе учениями

Звучащие в Севастополе громкие звуки связаны с тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Градоначальник в своем Telegram-канале отметил, что на Северном молу флот проводил тренировки, которые включали в себя учебные стрельбы. Развожаев сообщил, что в городе наблюдается спокойная обстановка.
Напомним, Севастополь является основной базой российского Черноморского флота. Город федерального значения периодически подвергается атакам украинских беспилотников, против которых работает система ПВО.
Ранее власти назвали причину масштабного отключения электроэнергии в Симферополе. Обесточивание случилось из-за обрыва провода на фоне неблагоприятной погоды.