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В Дании намерены принять саммит по «формуле мира» Зеленского

Политика
В Дании намерены принять саммит по «формуле мира» Зеленского

Дания выразила желание провести в июле саммит по урегулированию украинского кризиса на основе предложенной президентом Владимиром Зеленским «формуле мира», сообщает Ritzaus Bureau.

Об этом на встрече с журналистами в Брюсселе заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, передает агентство.

«Если Украина посчитает, что пришло время провести такую встречу, то это будет фантастика. И тогда совершенно очевидно, что Дания хотела бы стать принимающей стороной саммита», — рассказал министр.

Политик также подчеркнул, что решающее значение для успеха саммита будет иметь поддержка Индии, Бразилии и Китая. Вопрос об участии России в такой встрече Расмунссен переадресовал киевским властям.

Ранее в Великобритании назвали неприемлемыми любые предложения по «заморозке» украинского кризиса. Премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что считает «в корне неправильными» призывы к прекращению огня.
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