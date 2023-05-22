В Дании намерены принять саммит по «формуле мира» Зеленского

Дания выразила желание провести в июле саммит по урегулированию украинского кризиса на основе предложенной президентом Владимиром Зеленским «формуле мира», сообщает Ritzaus Bureau.
Об этом на встрече с журналистами в Брюсселе заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, передает агентство.
«Если Украина посчитает, что пришло время провести такую встречу, то это будет фантастика. И тогда совершенно очевидно, что Дания хотела бы стать принимающей стороной саммита», — рассказал министр.
Политик также подчеркнул, что решающее значение для успеха саммита будет иметь поддержка Индии, Бразилии и Китая. Вопрос об участии России в такой встрече Расмунссен переадресовал киевским властям.
Ранее в Великобритании назвали неприемлемыми любые предложения по «заморозке» украинского кризиса. Премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что считает «в корне неправильными» призывы к прекращению огня.