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ООН работает над обеспечением операций с Россельхозбанком без системы SWIFT

Экономика
ООН работает над обеспечением операций с Россельхозбанком без системы SWIFT

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что организация работает над обеспечением операций с Россельхозбанком без системы SWIFT, информирует ТАСС.

Дюжарик заявил об этом в ответ на вопрос корреспондента агентства о высказываниях представителей Европейского союза (ЕС), где ранее заявили, что они не планируют переподключение российских финансовых организаций к системе SWIFT.

Соответствующие ограничения могут быть сняты только после того, как завершится украинский конфликт, сообщили в ЕС. При этом переподклюючение Россельхозбанка к системе значится одним из пяти требований Москвы в рамках черноморской инициативы.
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