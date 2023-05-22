ООН работает над обеспечением операций с Россельхозбанком без системы SWIFT

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что организация работает над обеспечением операций с Россельхозбанком без системы SWIFT, информирует ТАСС.
Дюжарик заявил об этом в ответ на вопрос корреспондента агентства о высказываниях представителей Европейского союза (ЕС), где ранее заявили, что они не планируют переподключение российских финансовых организаций к системе SWIFT.
Соответствующие ограничения могут быть сняты только после того, как завершится украинский конфликт, сообщили в ЕС. При этом переподклюючение Россельхозбанка к системе значится одним из пяти требований Москвы в рамках черноморской инициативы.