Глава МИД Италии Таяни: принятие 11-го пакета антироссийских санкций потребует дополнительного времени

Принятие решений по новому пакету антироссийских санкций Евросоюза потребует дополнительного времени. Об этом заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
Он отметил, что на совете министров в Брюсселе была дана политическая оценка — продолжить поддержку Украины. ЕС намерен избежать обхода своих антироссийских санкций.
«Для одиннадцатого пакета санкций еще нужно время, требуется поработать. Это не такие темы, по которым легко принять решения», — заявил Таяни.
Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что новый пакет антироссийских санкций должен быть согласован к саммиту ЕС в июне. Она отметила, что новые рестрикции все еще обсуждаются на уровне постпредов.