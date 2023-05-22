Кулеба заявил о готовности Киева к обсуждению мирной инициативы Африки без заморозки конфликта

Вместе с тем, политолог-востоковед Евгений Сатановский рассказал, как всего парой слов о России и Крыме Владимир Зеленский окончательно убедил весь арабский мир в правоте Москвы по поводу Украины и просто уничтожил себя и свою страну в глазах лидеров ЛАГ.