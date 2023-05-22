Кулеба заявил о готовности Киева к обсуждению мирной инициативы Африки без заморозки конфликта

Киев открыт к диалогу с государствами Африки, которые предлагают содействие в прекращении боевых действий на Украине, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
При этом он поспешил озвучить условие со стороны Киева. Кулеба утверждает, что любая мирная инициатива не должна предусматривать заморозку конфликта.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что миссия стран Африки по Украине может посетить Россию в середине июня — начале июля, пишет RT.
Вместе с тем, политолог-востоковед Евгений Сатановский рассказал, как всего парой слов о России и Крыме Владимир Зеленский окончательно убедил весь арабский мир в правоте Москвы по поводу Украины и просто уничтожил себя и свою страну в глазах лидеров ЛАГ.