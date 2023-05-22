Победитель «Битвы экстрасенсов» Матвеев ответил на вопрос об отъезде из России

Победитель 20-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» чернокнижник Дмитрий Матвеев высказался о возможности переехать из России. Об этом он рассказал в интервью для Rutube.
Звезда телешоу заявил, что успел посетить несколько стран и даже пожить какое-то время в Китае и Тайланде. По словам экстрасенса, для него нет лучше страны, чем Россия. Матвеев подчеркнул, где бы он ни был, на Родине ему комфортнее всего.
Звезда «Битвы экстрасенсов» был самым молодым участников 20-го сезона проекта, в котором, по результатам голосования зрителей, занял первое место. После победы он уехал в Китай к своей возлюбленной, но спустя несколько лет вернулся в Россию.
Ранее экстрасенс Этибар Насибов предупредил журналистку Ксению Собчак об опасности, которая угрожает ее жизни.