Победитель «Битвы экстрасенсов» Матвеев ответил на вопрос об отъезде из России

Звезда телешоу заявил, что успел посетить несколько стран и даже пожить какое-то время в Китае и Тайланде. По словам экстрасенса, для него нет лучше страны, чем Россия. Матвеев подчеркнул, где бы он ни был, на Родине ему комфортнее всего.