Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по снижению кредитных ставок

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 15 июня подготовить предложения по снижению размера процентных ставок по долгосрочным кредитам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин дал поручение по итогам совещания по экономическим вопросам. Оно состоялось 11 апреля.
Подчеркивается, что кабмин должен до середины июня представить предложения по снижению размера ставок по займам (кредитам). В предложении будет учитываться влияние структуры государственных заимствований, а также размер таких ставок.
Ранее в Госдуме поддержали механизм одновременного урегулирования проблемной задолженности заемщиков.