Новый профиль, улучшенный поиск и защита от спамеров: вышло масштабное обновление ЯRUS на Android

Личный профиль на Android стал удобнее: теперь аудитории социальной сети ЯRUS сразу доступен пользовательский контент. Где находится блок с накопленными средствами и как работает новая защита от спама, читайте в этой статье.
Фото, видео, сюжеты, посты и события: в личном профиле в ЯRUS на Android появился раздел «Описание», где отображается информация о пользователе, включая его контент. А соседний блок «Ленты» собирает все блоги автора в одном месте.
Баланс, история поступлений, получение выплат: отслеживать операции по внутренней валюте ЯRUS, выводить средства и приобретать монетки можно из личного профиля. Разработчики сделали соответствующий компактный раздел «Мой кошелек», где доступны все необходимые данные.
Прослушать звонок или получить смс с кодом доступа: в процессе регистрации в ЯRUS пользователям предоставили выбор. А уже авторизованную аудиторию ждет усовершенствованная киберзащита: «умная капча» при входе в приложение на Android поможет выявить потенциальные угрозы и спам-рассылки.
Находить интересующую информацию в ЯRUS также стало удобнее: на платформе появился поиск по тексту новости и поста. К тому же, во время пересылки в Telegram из ЯRUS публикация отобразится в режиме предосмотра.
В следующем обновлении ЯRUS к описанию личного профиля автора также добавятся теги, по которым можно будет вести поиск друзей по интересам, отмечает ведущий менеджер продукта соцсети ЯRUS Алексей Иванов. К тому же, все эти нововведения вскоре станут доступны в ЯRUS на iOS.
«Так как ЯRUS постоянно наполняется новыми функциями, нам приходится одновременно задумываться и о наведении порядка в разных частях приложения — в этот раз мы сделали профиль визуально проще и приятнее. Еще одной причиной является наша подготовка к одному из главных обновлений июня — возможности чуть больше рассказать о себе и найти друзей по интересам», — рассказал Алексей Иванов.
Более 11 миллионов пользователей российской социальной сети ЯRUS зарабатывают с момента регистрации: ежедневно за активность в приложении начисляется 5 монет. А уникальная система монетизации ЯRUS позволяет получать дополнительный доход: за 1000 просмотров длинных видео авторы видеоконтента получат 50 монет, за сюжеты — 20 монет. Внутренняя валюта ЯRUS выводится от 1000 монет на банковский счет в рублях, по курсу один к одному. Сегодня скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.