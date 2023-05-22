Новый профиль, улучшенный поиск и защита от спамеров: вышло масштабное обновление ЯRUS на Android

Более 11 миллионов пользователей российской социальной сети ЯRUS зарабатывают с момента регистрации: ежедневно за активность в приложении начисляется 5 монет. А уникальная система монетизации ЯRUS позволяет получать дополнительный доход: за 1000 просмотров длинных видео авторы видеоконтента получат 50 монет, за сюжеты — 20 монет. Внутренняя валюта ЯRUS выводится от 1000 монет на банковский счет в рублях, по курсу один к одному. Сегодня скачать приложение ЯRUS можно в АppStore, Google Play, RuMarket, RuStore и NashStore.