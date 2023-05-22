Жителей Петербурга призвали отказаться от запуска воздушных шариков на последние звонки и выпускные

Воздушные шарики наносят серьезный вред экологии, в связи с чем жителей Санкт-Петербурга призвали отказаться от их запуска во время празднования последних звонков и выпускных. Об этом говорится в материале издания «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по природопользованию.
Согласно заявлению ведомства, после падения на землю такие игрушки становятся мусором и способствуют загрязнению окружающей среды. Также они могут привести к гибели животных и птиц.
При этом наибольшую опасность представляют световые шары, так как они работают от батареек. На этом фоне специалисты призвали петербуржцев отказаться от давней традиции, несмотря на отсутствие законодательного запрета.
Как отметили эксперты, подобному развлечению существует множество более экологичных альтернатив. Речь идет о шоу мыльных пузырей и совместном запуске воздушных змеев.
Меж тем стало известно, что последние звонки в школах Белгородской области пройдут в дистанционном формате. Соответствующее решение было принято после введения в регионе правового режима контртеррористической операции.