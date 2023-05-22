Жителей Петербурга призвали отказаться от запуска воздушных шариков на последние звонки и выпускные

Воздушные шарики наносят серьезный вред экологии, в связи с чем жителей Санкт-Петербурга призвали отказаться от их запуска во время празднования последних звонков и выпускных. Об этом говорится в материале издания «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по природопользованию.