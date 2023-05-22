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В Кыргызстане 90% диссертаций пишутся на русском языке

Общество
В Кыргызстане 90% диссертаций пишутся на русском языке

По данным московского Государственного института русского языка имени писателя А. С. Пушкина, 90% диссертаций в Киргизской Республике граждане пишут и защищают на русском языке.

В Киргизии русский язык считается одним из основных языков республики. Он наделен официальным статусом в стране и частично исполняет роль языка межнационального общения.

Русский язык третий по числу носителей в Киргизии (после киргизского и узбекского) и второй по числу владеющих (после киргизского). В стране сохраняется возможность получения образования на русском языке на всех уровнях.

Ранее член Высшего совета «Сильной России» Дмитрий Краснов рассказал, что русский язык не теряет, а набирает популярность во всех странах мира вопреки действиям русофобских элит.
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