Почему коммунальные платежи в Петербурге растут быстрее инфляции, обсудят в «Патриоте»

Почему жители многих регионов России, включая Петербург, жалуются на резкий рост счетов за коммунальные платежи? Должна ли система ЖКХ приносить прибыль? Зачем в Петербурге придумали единую квитанцию и будет ли теперь проще оплачивать коммунальные счета? Имеет ли смысл в нашем регионе устанавливать ветряки и солнечные панели? Кто должен оплачивать установку и поверку счетчиков? Кто контролирует городские тарифы? Перетопы и недотопы – как можно решить проблему?