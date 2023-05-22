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Почему коммунальные платежи в Петербурге растут быстрее инфляции, обсудят в «Патриоте»

Пресс-центр
Почему коммунальные платежи в Петербурге растут быстрее инфляции, обсудят в «Патриоте»

Темпы роста тарифов на коммунальные ресурсы для жителей Санкт-Петербурга на 2023 год установлены следующие: в газоснабжении – 8,3%, в теплоснабжении – 8,4%, в электроснабжении – 9,0%, в водоснабжении, водоотведении и обращении с твердыми коммунальными отходами – 8,5%.

При этом Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2023 году с 5,5% до 5,3%, то есть рост тарифов в Петербурге почти вдвое опережает инфляцию.

Почему жители многих регионов России, включая Петербург, жалуются на резкий рост счетов за коммунальные платежи? Должна ли система ЖКХ приносить прибыль? Зачем в Петербурге придумали единую квитанцию и будет ли теперь проще оплачивать коммунальные счета? Имеет ли смысл в нашем регионе устанавливать ветряки и солнечные панели? Кто должен оплачивать установку и поверку счетчиков? Кто контролирует городские тарифы? Перетопы и недотопы – как можно решить проблему?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в программе «Время ЖКХ» ответит Алла Владимировна Бредец, руководитель регионального центра в Санкт-Петербурге НП «ЖКХ контроль», член общественного совета при Жилищном комитете правительства Санкт-Петербурга.

Гость программы: генеральный директор консорциума «Логика-теплоэнергомонтаж» Павел Никитин, производитель приборов и систем учета энергии и энергоносителей.

Эфир состоится 23 мая, во вторник, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

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