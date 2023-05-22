«Народный фронт» помог эвакуированным в Бердянск получить медицинскую помощь

Врачи-специалисты провели выездной эвакуированных в Бердянск жителей Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения «Народный фронт».
Выезд был организован волонтерами организации при содействии общества «Красный круг», сообщил представитель «Фронта» Олег Майоров.
«Мы помогаем там, где это необходимо, и сейчас помощь нужна именно здесь. Мы поняли, что не хватает врачей узкого профиля. Работаем по запросам людей», — рассказал активист.
Благодаря акции жители пунктов временного размещения смогли посетить терапевта, невролога, офтальмолога, акушера-гинеколога, кардиолога и сделать УЗИ. Специалисты отметили, что многим из эвакуированных также требовалось выговориться.
«Народный фронт» с самого начала помогает жителям временных пунктов в Бердянске. В 16 пунктах поселились уже около трех тысяч жителей Запожской области.