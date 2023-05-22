Американские ученые назвали главную причину бессонницы

Испытуемые вели дневник сна, где отражали не только время сна, но и ежедневные привычки. Выяснилось, что бессонница чаще всего проявляется у тех, кто постоянно смотрит на часы в надежде заснуть. Такие люди испытывают стресс, сообщает издание Planeta.Today.