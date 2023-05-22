Американские ученые назвали главную причину бессонницы

Американские ученые-сомнологи выяснили, что чаще всего мешает людям спать. Их выводы основаны на выборке в 5 тысяч человек. Все они страдали от проблем со сном. Результаты исследований опубликовало издание Primary Care Companion for CNS Diseases.
Испытуемые вели дневник сна, где отражали не только время сна, но и ежедневные привычки. Выяснилось, что бессонница чаще всего проявляется у тех, кто постоянно смотрит на часы в надежде заснуть. Такие люди испытывают стресс, сообщает издание Planeta.Today.
Когда человек ложится в кровать, нередко у него возникают проблемы с храпом. Эксперт по осанке Джеймс Лейнхардт объяснил, как избавиться от этого. По его мнению, ночью не стоит переворачиваться на спину или живот.