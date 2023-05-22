Политологи рассказали, какие перспективы для РФ открывают репарации с Польши

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич объяснил в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему удар по экономике Польши лучше бомбежек ее городов.
Совет Думы рассматривает вопрос о чрезвычайных мерах против экономики Польши, которые в тои числе предполагают прекращение транзитного проезда польского грузового транспорта через Россию. Как отметил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин, издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 миллиардов евро.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований профессор СПбГУ Николай Межевич считает разрыв экономических связей с Польшей мерой хоть и запоздалой, но, безусловно, правильной. По его словам, США и Британия плотно контролирую польскую власть, в задачу которой входит дестабилизации ситуации в России. Агрессивные заявления польского руководства в адрес РФ давно ставят вопрос об ответных мерах, и политолог считает правильным решение ответить Польше ударом по экономике, а не втягиваться с ней в военный конфликт.
«Нас хотят втянуть в военную конфронтацию, но зачем нам втягиваться именно туда, куда нас хотят втянуть? Мы должны сделать иное — обнулить все торгово-экономические связи с Польшей, разово и одномоментно», — заявил Николай Межевич.
Политолог считает, что экономические санкции РФ приведут к падению на 5-6% ВВП Польши, что будет весьма ощутимо для ее экономики, поскольку они затронут не только область грузоперевозок, но и другие сферы предпринимательства. По его словам, несмотря на конфронтационную политику, Польша продолжает реализовать свою продукцию в РФ, начиная от кондитерских изделий, заканчивая бытовой химией и предметами личной гигиены. Происходит это потому, считает эксперт, что кто-то из российских чиновников получает откаты от польских фирм. Подобное поведение госслужащих в период военной конфронтации он считает не приемлемым.
«Польша должна ощутить результаты собственной глупости. Я встречал умных поляков, глупых поляков, поляков католиков, поляков протестантов, поляков православных и даже поляков иудеев, но вот я кого не встречал — это поляка, который не умел бы считать деньги. Поэтому удар по кошельку в данном случае это будет лучший из ударов», — отметил Николай Межевич.
Правильным, считает политолог, и предложение Володина потребовать с Польши $750 млрд, вложенных в ее развитие СССР. По его словам, торг в любой форме это единственный язык, на котором могут разговаривать поляки, и такая внушительная сумма будет хорошей основой для продуктивных переговоров с Польшей.
«Уверяю вас, чем спокойнее выдержаннее будет наша реакция, тем больше появится поляков, которые скажут: ну почему нет? Давайте договариваться!», — пояснил Николай Межевич.
Комментируя заявление представителя МИД Польши Лукаша Ясины о том, что президент Украины должен извиниться перед поляками за Волынскую резню, политолог ответил, что Польша таким образом оказывает давление на украинское руководство. По его словам, Польша достает Волынского карту только тогда, когда хочет добиться от своего соседа каких-то уступок. Какие они будут, мы скоро увидим, отметил он.
Политолог, руководитель информационного агентства «Baltnews» Андрей Стариков считает верным то направление удара по экономике Польши, которое предложено спикером Госдумы. По его словам, грузоперевозки и сельское хозяйство являются теми сферами, которые наиболее болезненно реагируют на какие-то ограничения. Удар по ним, конечно, не приведет к коллапсу экономики Польши, но его почувствуют многие польские предприниматели и граждане.
«Такие точечные меры воздействия даже лучше, чем нам надрываться и пытаться коллапсировать всю польскую экономику. Действовать нужно там, где наиболее чувствительно. Для Польши это всегда перевозки и сельское хозяйство», — отметил Андрей Стариков.
По мнению политолога, экономические санкции в адрес Польши никак не скажутся на обеспечении Калининградской области. Анклав РФ давно снабжается паромами и грузовым авиатранспортом, так как Польша перекрыла трансграничное сотрудничество с этим регионом РФ, пояснил он.
«Трансграничное сотрудничество гасится Польшей, начиная с 2014 года. Варшавский саммит НАТО под предлогом обеспечения безопасности свернул эту программу, потом уже наши торговые отношения пошли на убыль. В 2023 году мы увидим полную деградацию товарооборота с Польшей», — рассказал Андрей Стариков.
Политолог оценивает предложение спикера Госдумы РФ потребовать с Польши возврат вложенных в нее СССР средств как изменение формата диалога России с Восточной Европой и прибалтийскими странами. Этим шагом, считает он, Россия хочет лишить своих бывших партнеров по соцблоку возможности манипулировать общественным сознанием темами компенсаций, репараций, оккупаций и голодоморов.
«То, что сказал Володин, это новое качество наших отношений с Восточной Европой: если вы такие бухгалтера сводить баланс, давайте считать, кто кого кормил, что восстанавливал, кто кому действительно нанес ущерб и кто кому сколько должен. Я считаю правильным, общаться с ними на подобном языке», — заявил Андрей Стариков.
По мнению политолога, предметный разбор вопроса, кто кому должен за события XX века, покажет, что страны Восточной Европы и Прибалтики должны России намного больше того, что они с нас требуют за мнимую оккупацию.