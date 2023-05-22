Политологи рассказали, какие перспективы для РФ открывают репарации с Польши

Политолог считает, что экономические санкции РФ приведут к падению на 5-6% ВВП Польши, что будет весьма ощутимо для ее экономики, поскольку они затронут не только область грузоперевозок, но и другие сферы предпринимательства. По его словам, несмотря на конфронтационную политику, Польша продолжает реализовать свою продукцию в РФ, начиная от кондитерских изделий, заканчивая бытовой химией и предметами личной гигиены. Происходит это потому, считает эксперт, что кто-то из российских чиновников получает откаты от польских фирм. Подобное поведение госслужащих в период военной конфронтации он считает не приемлемым.