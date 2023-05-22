68-летняя москвичка перевела иностранцу с сайта знакомств сотни тысяч рублей

По данным канала, мужчина представил пенсионерке военным из США, проходящем службу в Турции. Они общались на протяжении полугода, после чего он попросил у новой знакомой 300 тысяч рублей для решения своих проблем. Женщина взяла кредит на эту сумму и перечислила ему средства.