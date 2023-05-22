68-летняя москвичка перевела иностранцу с сайта знакомств сотни тысяч рублей

В Москве 68-летняя женщина перевела иностранцу с сайта знакомств 600 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным канала, мужчина представил пенсионерке военным из США, проходящем службу в Турции. Они общались на протяжении полугода, после чего он попросил у новой знакомой 300 тысяч рублей для решения своих проблем. Женщина взяла кредит на эту сумму и перечислила ему средства.
Через какое-то время «военный» начал просить у нее еще деньги. В общей сложности пенсионерка оформила кредитов на 600 тысяч рублей. Иностранец обещал приехать в Москву и вернуть всю сумму, но перестал выходить на связь.
Потерпевшая самостоятельно обратилась в правоохранительные органы, начата проверка по факту произошедшего.
Ранее мошенница украла с банковского счета пенсионерки 8,5 миллиона рублей, пропажу пострадавшая обнаружила спустя четыре года после преступления.