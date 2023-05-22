Представитель генсека ООН Дюжарик прокомментировал планы Запада о поставках F-16 на Украину

ООН хочет завершения конфликта на Украине в соответствии с уставом. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Представитель ООН таким образом прокомментировал планы Запада относительно передачи Украине самолетов F-16. Он также добавил, что международная организация не комментирует различные поставки вооружений в зону боевых действий.
«Генсек неоднократно говорил, что наша цель - увидеть завершение конфликта в соответствии с уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ГА ООН», — подчеркнул Дюжаррик.
Ранее премьер индии Нарендра Моди выступил на саммите G7 с заявлением о необходимости реформирования ООН. По его мнению, организация сейчас не отражает текущие реалии мира.