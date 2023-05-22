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Представитель генсека ООН Дюжарик прокомментировал планы Запада о поставках F-16 на Украину

Политика
Представитель генсека ООН Дюжарик прокомментировал планы Запада о поставках F-16 на Украину

ООН хочет завершения конфликта на Украине в соответствии с уставом. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Представитель ООН таким образом прокомментировал планы Запада относительно передачи Украине самолетов F-16. Он также добавил, что международная организация не комментирует различные поставки вооружений в зону боевых действий.

«Генсек неоднократно говорил, что наша цель - увидеть завершение конфликта в соответствии с уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ГА ООН», — подчеркнул Дюжаррик.

Ранее премьер индии Нарендра Моди выступил на саммите G7 с заявлением о необходимости реформирования ООН. По его мнению, организация сейчас не отражает текущие реалии мира.
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