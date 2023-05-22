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Президент России Владимир Путин распорядился уточнить ценовые индикаторы на нефть

Экономика
Президент России Владимир Путин распорядился уточнить ценовые индикаторы на нефть

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть для определения налогообложения. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.

Согласно постановлению, после уточнения индикаторов может быть применена мера по снижению размера скидки, которая применяется к мировой цене на нефть. Ответственным за выполнение был назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить уточнение существующих и установление дополнительных индикаторов, используемых при определении цены на нефть для налогообложения нефтегазовых компаний, в том числе в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть», — говорится в поручении.

Ранее Владимир Путин также обязал российских эмитентов евробондов выпускать замещающие облигации до конца 2023 года. Постановление не будет касаться фирм, которые уже закрыли свои обязательства.
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