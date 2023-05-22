Стилист Янковская перечислила главные тренды лета 2023 года

Стилист и блогер Эльвира Янковская объяснила, какие юбки, брюки и обувь будут актуальны летом 2023 года. Она также рассказала, какой цвет станет самым трендовым.
По мнению эксперта, стоит обратить внимание на обувь на платформе. К ней следует подобрать гольфы или носочки. Помимо этого, в моде будут брюки-карго и яркие брючные костюмы, сообщает издание «Газета.Ru».
«А вот утюг выбросьте. Сегодня в моде мятые вещи и легкая небрежность», — поделилась Янковская.
Не стоит забывать и о самом трендовом цвете сезона – карминово-красном. Из принтов лучше отдать предпочтение анималистичным.
Появление новых тенденций вовсе не означает, что старые перестанут быть актуальными. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева рассказала, какие модные советы из прошлого актуальны до сих пор.