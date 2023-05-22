Заседание Госдумы по вопросу транзита фур из Польши через Россию состоится 23 мая

Госдума обсудит обращение в правительство по вопросу транзита фур из Польши через Россию, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.
Пленарное заседание во вторник начнется с обсуждения обращения, связанного с транзитом фур из Польши. Кроме того, вопрос будет касаться въезда грузовых автомобилей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал в ответ на антироссийскую политику Польши прекратить проезд польских фур. По его словам, необходимо запретить Варшаве наживаться на России и обеспечить загрузку товаров на отечественные грузовики.
Ранее политолог Владимир Корнилов назвал риски запрета на передвижение польских фур по территории России.