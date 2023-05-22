Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Заседание Госдумы по вопросу транзита фур из Польши через Россию состоится 23 мая

Политика
Заседание Госдумы по вопросу транзита фур из Польши через Россию состоится 23 мая

Госдума обсудит обращение в правительство по вопросу транзита фур из Польши через Россию, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков.

Пленарное заседание во вторник начнется с обсуждения обращения, связанного с транзитом фур из Польши. Кроме того, вопрос будет касаться въезда грузовых автомобилей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призвал в ответ на антироссийскую политику Польши прекратить проезд польских фур. По его словам, необходимо запретить Варшаве наживаться на России и обеспечить загрузку товаров на отечественные грузовики.

Ранее политолог Владимир Корнилов назвал риски запрета на передвижение польских фур по территории России.
госдума польша фуры
Военкоры ФАН