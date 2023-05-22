«Надоели! Достали!»: в Чебоксарах учительница пнула ногой школьницу в живот

В Чебоксарах учительница пнула в живот свою ученицу с громкими криками. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «Подъем».
На видеозаписи учительница встает перед девочкой, которая бежала между партами и шкафом. В этот момент она пнула ученицу в живот с криками: «Надоели! Достали!». После этого она бьет ребенка по спине ладонью.
Сотрудника школы сразу после случившегося уволили. К месту происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета. Ведется расследование дела.
Ранее сообщалось, что в Саратове на тренера спортшколы завели дело за совращение детей. Учителя физкультуры обвиняют в домогательствах к школьникам. О происходящем в заведении рассказали жертвы мужчины. Среди них были и девушки, и парни.