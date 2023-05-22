Жителям Тюменской области запретили посещать природные водоемы по вечерам

Уточняется, что мера будет действовать в рамках объявленного с 7 мая режима ЧС. При этом власти региона сделали ряд исключений. Запрет не распространяется на транспорт и граждан, которые выполняют работы по предупреждению и тушению природных пожаров, обеспечивают меры безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение.