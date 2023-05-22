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Жителям Тюменской области запретили посещать природные водоемы по вечерам

Общество
Жителям Тюменской области запретили посещать природные водоемы по вечерам

Запрет на посещение природных водоемов после 20:00 по московскому времени введен в Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.

Уточняется, что мера будет действовать в рамках объявленного с 7 мая режима ЧС. При этом власти региона сделали ряд исключений. Запрет не распространяется на транспорт и граждан, которые выполняют работы по предупреждению и тушению природных пожаров, обеспечивают меры безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение.

«Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы, разведение огня», — напомнили власти Тюменской области.

Лесопожарные службы России потушили порядка 107 пожаров общей площадью 5089 гектаров за прошедшие сутки. Об этом ранее сообщила Авиалесоохрана.
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