Жителям Тюменской области запретили посещать природные водоемы по вечерам

Запрет на посещение природных водоемов после 20:00 по московскому времени введен в Тюменской области, сообщили в информационном центре правительства региона.
Уточняется, что мера будет действовать в рамках объявленного с 7 мая режима ЧС. При этом власти региона сделали ряд исключений. Запрет не распространяется на транспорт и граждан, которые выполняют работы по предупреждению и тушению природных пожаров, обеспечивают меры безопасности в лесах, лесовосстановление и лесоразведение.
«Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы, разведение огня», — напомнили власти Тюменской области.
Лесопожарные службы России потушили порядка 107 пожаров общей площадью 5089 гектаров за прошедшие сутки. Об этом ранее сообщила Авиалесоохрана.