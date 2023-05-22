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Тренер Линдсей призвала зрелых женщин заменить диеты силовыми тренировками

Общество
Тренер Линдсей призвала зрелых женщин заменить диеты силовыми тренировками

Силовые тренировки помогут похудеть женщинам после 50 лет без диет, рассказала британская чемпионка по конькобежному спорту, тренер Сара Линдсей в статье для Daily Mail.

Для поддержания подтянутой фигуры зрелым женщинам следует качать мышцы, сообщила спортсменка. По ее словам, мышечная ткань расходует больше энергии, а значит ее прирост увеличит метаболизм всего организма. Развитая мускулатура позволит избавиться от лишнего жира, подчеркнула Линдсей.

Для получения видимого результата необходимо проводить хотя бы три тренировки в неделю, отметила тренер. Также нужно позаботиться о поступлении в организм веществ, необходимых для роста мышц. Для этого автор статьи рекомендует добавить высокобелковые продукты — мясо, сыр тофу.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали продукты, богатые растительными белками. В список попали различные бобовые, а также грибы, орехи и семена.
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