Тренер Линдсей призвала зрелых женщин заменить диеты силовыми тренировками

Силовые тренировки помогут похудеть женщинам после 50 лет без диет, рассказала британская чемпионка по конькобежному спорту, тренер Сара Линдсей в статье для Daily Mail.
Для поддержания подтянутой фигуры зрелым женщинам следует качать мышцы, сообщила спортсменка. По ее словам, мышечная ткань расходует больше энергии, а значит ее прирост увеличит метаболизм всего организма. Развитая мускулатура позволит избавиться от лишнего жира, подчеркнула Линдсей.
Для получения видимого результата необходимо проводить хотя бы три тренировки в неделю, отметила тренер. Также нужно позаботиться о поступлении в организм веществ, необходимых для роста мышц. Для этого автор статьи рекомендует добавить высокобелковые продукты — мясо, сыр тофу.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали продукты, богатые растительными белками. В список попали различные бобовые, а также грибы, орехи и семена.