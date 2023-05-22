Тренер Линдсей призвала зрелых женщин заменить диеты силовыми тренировками

Для получения видимого результата необходимо проводить хотя бы три тренировки в неделю, отметила тренер. Также нужно позаботиться о поступлении в организм веществ, необходимых для роста мышц. Для этого автор статьи рекомендует добавить высокобелковые продукты — мясо, сыр тофу.