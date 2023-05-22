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Пассажирка Frontier Airlines избила стюардессу телефоном внутренней связи и была снята с рейса

Происшествия
Пассажирка Frontier Airlines избила стюардессу телефоном внутренней связи и была снята с рейса

Пассажирка Frontier Airlines напала на бортпроводницу с телефоном внутренней связи в самолете и была снята с рейса, который впоследствии задержали на четыре часа. Об этом сообщает CBS News.

По данным издания, инцидент произошел в лайнере, который следовал из Денвера в Тампу. Свидетели произошедшего утверждают, что женщина вела себе агрессивно и неподобающим образом разговаривала со стюардессой. Она хотела поменять место, но получила отказ, после чего накинулась на бортпроводницу.

Когда пассажирку выводили из воздушного судна, она схватила телефон внутренней связи и начала бить члена экипажа. Известно, что женщина арестована, но ее имя не раскрывается.

Неизвестный мужчина с похожим на гранату предметом ворвался в медучреждение в Москве.
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