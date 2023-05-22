Пассажирка Frontier Airlines избила стюардессу телефоном внутренней связи и была снята с рейса

По данным издания, инцидент произошел в лайнере, который следовал из Денвера в Тампу. Свидетели произошедшего утверждают, что женщина вела себе агрессивно и неподобающим образом разговаривала со стюардессой. Она хотела поменять место, но получила отказ, после чего накинулась на бортпроводницу.