Тела четырех рабочих нашли в канализации под Москвой

Следователи выяснили, что тела рабочих нашли в коллекторе возле многоэтажки на улице Борисовка. Согласно предварительным данным, мужчины откачивали воду из коллектора. При этом работы производились без индивидуальных средств защиты. По неофициальной версии, из-за этого они отравились угарным газом.