Тела четырех рабочих нашли в канализации под Москвой

Четверо человек погибли в подмосковных Мытищах из-за отравления угарным газом в коллекторе. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СКР.
Следователи выяснили, что тела рабочих нашли в коллекторе возле многоэтажки на улице Борисовка. Согласно предварительным данным, мужчины откачивали воду из коллектора. При этом работы производились без индивидуальных средств защиты. По неофициальной версии, из-за этого они отравились угарным газом.
Возбуждено уголовное дело по статье УК о нарушении требований охраны труда. Сейчас выясняются причины произошедшего. Планируется выемка документации у заказчика и исполнителя работ.
Ранее в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону обнаружили тело пожилой женщины.