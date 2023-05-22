Главного тренера «Наполи» Спаллетти спутали со стриптизером во время девичника

Группа девушек приняла главного тренера итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти за стриптизера во время предсвадебного девичника. Подробностями поделилось местное издание As.
Как стало известно, вечеринка проходила в Неаполе. При этом наставник местной футбольной команды случайно наткнулся на участниц мероприятия, когда на велосипеде возвращался с тренировочной базы клуба.
В какой-то момент девушки, на которых были фата и праздничные ленты, заметили приблизившегося мужчину. Жительницы города поинтересовались у Спаллетти, является ли он танцором, которого они ждут.
Поведение соотечественниц сбило специалиста с толку и он долго не мог понять, как ответить. Однако в конце концов компания прояснила ситуацию, после чего невеста и ее друзья попросили у наставника сделать совместную фотографию.
До этого «Наполи» впервые с 1990 года завоевал победу в национальном чемпионате. После этого руководство клуба предложило Спаллетти подписать новый контракт, но тренер отказался продлевать соглашение.