Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Концерт певца Димы Билана в Кемерово перенесли на неопределенный срок

Шоу-бизнес
Концерт певца Димы Билана в Кемерово перенесли на неопределенный срок

Запланированный на 23 июня концерт певца Димы Билана в Кемерово отменен, сообщили представители ЛД «Кузбасс» в официальных соцсетях.

Организаторы подчеркнули, что концерт перенесен на неопределенный срок. Точных причин они не назвали, однако билеты останутся актуальными.

Желающие могут вернуть деньги за отмененное мероприятие. Тем, кто все еще хочет попасть на шоу, представители организации пообещали назвать новую дату позже.

Ранее в парках Подмосковья прошел фестиваль «На одной волне». Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в рамках мероприятия музыканты исполняют каверы на известные отечественные песни. Это мероприятие подготовлено в рамках инициатив местной власти.
дима билан кемерово концерт отечественные исполнители
Военкоры ФАН