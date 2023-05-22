Украинская ДРГ атаковала Белгородскую область: хроника событий 22 мая

По сообщениям, отряды противника заняли здание дома культуры поселка Глотово, где боевики оказались заблокированы. Также присутствие украинских формирований фиксировалось в поселках Козинка и Гора-Подол. Ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники в ВС РФ сообщил, что на территории Козинки наблюдались крупные силы украинских формирований — два танка, один—два БТР и до 100 человек пехоты. Всего по оценкам специалистов, для проведения диверсионной операции Киев задействовал до батальона личного состава, при поддержке танкового взвода. Среди них оказались как члены так называемых «Русского добровольческого корпуса» и «Легиона свобода России» (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые состоят из граждан РФ и действуют под контролем Главного управления разведки ВСУ, так и большое количество бойцов украинских нацбатов.