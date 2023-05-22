Украинская ДРГ атаковала Белгородскую область: хроника событий 22 мая

В понедельник, 22 мая, украинские диверсанты вторглись на территорию Белгородской области. Около 9 часов утра украинские формирования начали обстрел пограничного КПП «Грайворон» и близлежащих населенных пунктов Новостроевка-Первая, Козинка, Безымено, Доброе, Глотово и Головчино. Об этом сообщил ряд Telegram-каналов. После обстрела, который велся с применением ствольной и реактивной артиллерии и длился в течение нескольких часов, на территорию КПП выдвинулась колонна украинской бронетехники, включая по меньшей мере два танка и до восьми ББМ с личным составом противника.
Координация и управление действиями вражеских формирований на земле поддерживались беспилотниками, которые находились над территорией Грайворонского городского округа. Над Белгородским районом была зафиксирована работа российской ПВО.
Атака на приграничный район сопровождалась резкой активизацией работы украинских ЦИПСО, которые через сетку подконтрольных Telegram-каналов вбрасывали различную информацию, направленную на создание паники среди местного населения и дезинформацию профильных российских ведомств. В частности, продвигалась информация о начале эвакуации из Белгорода и о боях в ряде населенных пунктов области.
Около 11 часов в районе КПП «Грайворон» в бой с вражеской ДРГ вступили сотрудники пограничной службы ФСБ. Тем не менее, диверсантам удалось продвинуться по трассе до 8 километров вглубь российской территории.
В это время к границе выдвинулась техника ВС РФ, военно-транспортные вертолеты ВКС начали переброску личного состава для блокирования ДРГ противника. В небо были подняты ударные вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-52. В течение дня появилась информация об уничтожении одного из бортов, однако в ходе проверки данные сведения не подтвердились.
В итоге продвижение вражеской ДРГ было остановлено в районе города Грайворон, на окраинах которого произошли боестолкновения между украинскими формированиями и подошедшими подразделениями ВС РФ и Росгвардии.
По сообщениям, отряды противника заняли здание дома культуры поселка Глотово, где боевики оказались заблокированы. Также присутствие украинских формирований фиксировалось в поселках Козинка и Гора-Подол. Ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники в ВС РФ сообщил, что на территории Козинки наблюдались крупные силы украинских формирований — два танка, один—два БТР и до 100 человек пехоты. Всего по оценкам специалистов, для проведения диверсионной операции Киев задействовал до батальона личного состава, при поддержке танкового взвода. Среди них оказались как члены так называемых «Русского добровольческого корпуса» и «Легиона свобода России» (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые состоят из граждан РФ и действуют под контролем Главного управления разведки ВСУ, так и большое количество бойцов украинских нацбатов.
Использование РДК и необходимо Киеву для создания видимости собственной непричастности к нападению на российские населенные пункты. Однако его малочисленность заставляет ГУР разбавлять российских боевиков украинскими националистами, что в итоге сводит на нет принимаемые меры прикрытия операций. Впрочем, даже наличие у «русских партизан», действующих с территории Украины бронетехники (в том числе — западного производства) и артиллерии говорит само за себя.
К 17 часам поступила информация о проведении зачистки в населенном пункте Глотово, где противник попытался закрепиться в жилой застройке. По состоянию на 18 часов бои шли на подступах к Грайворону — в районе населенных пунктов Глотово и Гора-Подол. Кроме того, украинским формированиям удалось закрепиться под Козинкой. Власти региона объявили в области режим КТО; в направлении Грайворонского района были направлены автобусы для проведения эвакуации местных жителей.
На данный момент известно. Что в результате обстрелов ранения различной степени тяжести получили несколько мирных жителей, включая заместителя городского главы Грайворона. Также были ранены двое сотрудников МЧС. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о том, что ранения получили восемь человек. Неизвестной остается судьба одного из жителей, автомобиль которого был обстрелян диверсантами.
По неподтвержденной информации к 19 часам российским силовикам удалось уничтожить 39 диверсантов, а также несколько единиц техники противника, включая танки и бронеавтомобиль HMMWV. Еще несколько боевиков попали в плен.
По мнению аналитиков, операция ВСУ в Белгородской области имеет несколько основных целей и все они лежат скорее в области информационной войны. Основной задачей атаки является смещение фокуса внимания украинского общества с потери Бахмута, который киевская пропаганда представляла в качестве «города-крепости», который невозможно взять. Другой важной целью является провоцирование панических настроений и раздражения среди россиян действиями руководства военного ведомства страны из-за неспособности обеспечить безопасность территории государства.
Кроме того, подобной активностью украинские силы пытаются заставить командование ВС РФ использовать наличные резервы для охраны границы, отведя их с направлений возможного удара ВСУ в Запорожской области или в Донбассе.