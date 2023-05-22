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Наставник ФК «Рома» Моуриньо поздравил теннисиста Медведева с победой на турнире в Риме

Спорт
Наставник ФК «Рома» Моуриньо поздравил теннисиста Медведева с победой на турнире в Риме

Наставник итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуриньо в своем аккаунте в социальной сети обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после его победы в финале «Мастерса» в Риме.

Тренер заявил о прекрасно проведенном воскресном дне, поздравил отечественного спортсмена Медведева с победой и пожелала хорошего будущего его сопернику Хольгеру Руне.

Моуриньо отметил, что ему было приятно вновь увидеться с немецким теннисистом, бывшей первой ракетой мира Борисом Беккером, а также поделиться своими мыслями о коучинге.

Напомним, Даниил Медведев стал второй ракеткой мира после выигрыша в теннисной турнирной серии «Мастерс» в Риме.
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