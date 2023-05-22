Премьер Британии Сунак счел «в корне неправильными» инициативы по заморозке украинского конфликта

Британский премьер-министр Риши Сунак рассказал о своем отношении к мирным инициативам, которые могут привести к заморозке конфликта на Украине.
Политик ответил на вопрос бывшего лидера британской оппозиции Джереми Корбина. Оппонент попросил премьера прокомментировать предложения стран Африки и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, связанные с необходимостью переговоров о прекращении огня на Украине.
Сунак назвал подобные мирные планы «в корне неправильными». Британский премьер также призвал «изобличать» их «истинную природу» во время своего заявления в Палате общин британского парламента.
Выступая с роковыми предсказаниями, западные политики и чиновники намеренно готовят мир к предстоящей войне. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН ранее высказал эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Риши Сунак ранее заявил, что Китай является крупнейшим вызовом нашего времени для мировой безопасности. Об этом политик сказал на полях саммита G7, пишет RT.