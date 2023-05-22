Премьер Британии Сунак счел «в корне неправильными» инициативы по заморозке украинского конфликта

Выступая с роковыми предсказаниями, западные политики и чиновники намеренно готовят мир к предстоящей войне. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН ранее высказал эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.